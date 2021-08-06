2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.

Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan