2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda ABD'nin finaldeki rakibi ev sahibi Japonya oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda ABD'nin finaldeki rakibi ev sahibi Japonya oldu.
Saitama Arena'da oynanan yarı final karşılaşmasında Japonya ile Fransa karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 22-14 geride kapatan Japonya, soyunma odasına 41-34 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip üçüncü çeyreği 68-50 maçı da 87-71 kazanarak finalist oldu.
Son 6 olimpiyatın şampiyonu ABD ile tarihindeki ilk kez finale kalan Japonya arasındaki altın madalya maçı 8 Ağustos Pazar günü TSİ 05.30'da oynanacak.
Bronz madalya maçı ise yarın Sırbistan'la Fransa arasında TSİ 10.00'da gerçekleşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki