2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde altın madalyayı Etiyopyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde altın madalyayı Etiyopyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez elde etti.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Kipyegon, 3.53.11'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Kipyegon bu derecesiyle olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 33 yıl önce 1988 Seul'de Romanyalı Paula Ivan'a 3.53.96'yla aitti.

Kipyegon, 2016 Rio'dan sonra Tokyo'da da 1500 metreyi kazanarak unvanını korudu.

Gümüş madalyayı 3.54.50'lik derecesiyle Büyük Britanya'dan Laura Muir, bronz madalyayı ise 3.55.86'lık zamanıyla Hollanda'dan Sifan Hassan elde etti.

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 5 bin metrede altın madalyayı 14.36.79'luk zamanıyla kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Sezen Aksu Şevval Şahin Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:14:07. #1.16#

title