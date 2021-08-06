2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde sportif tırmanış kadınlar kategorisinde altın madalyayı Sloven Janja Garnbret kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde sportif tırmanış kadınlar kategorisinde altın madalyayı Sloven Janja Garnbret kazandı.

İlk kez Tokyo 2020'de temsil edilen sportif tırmanışta kadınlar finali tamamlandı. Janja Garnbret bu branşta ilk altın madalyayı alan sporcu olarak tarihe geçti.

Japon Miho Nonaka gümüş madalya kazanırken, vatandaşı Akiyo Noguchi bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan