2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi.

Ariake Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Brezilya, 3 seti de 25-16 ile alarak Güney Kore'yi 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Londra 2012 ve Pekin 2008'de final oynayan ve altın madalya alan Brezilya üçüncü kez aynı başarıyı göstermek için 8 Ağustos Pazar günü ABD'nin karşısına çıkacak.

Güney Kore ise aynı gün Sırbistan ile bronz madalya mücadelesi için sahaya çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan