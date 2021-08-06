2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın hentbolunda Norveç'i yenen Rusya Olimpiyat Komitesi ikinci finalist oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın hentbolunda Norveç'i yenen Rusya Olimpiyat Komitesi ikinci finalist oldu.

Rusya Olimpiyat Komitesi, Yoyogi National Stadı'ndaki yarı final karşılaşmasının ilk yarısını 14-11 önde kapadı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Rusya Olimpiyat Komitesi karşılaşmayı 27-26 kazanarak adını finale yazdırdı.

Final karşılaşması Fransa ve Rusya Olimpiyat Komitesi arasında 8 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Norveç ise İsveç ile aynı gün bronz madalya mücadelesi yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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