2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde olimpiyat üçüncüsü olan milli güreşçi Taha Akgül bronz madalyasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde olimpiyat üçüncüsü olan milli güreşçi Taha Akgül bronz madalyasını aldı.

Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 125 kilo mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kuran Taha Akgül'e gerçekleştirilen törenle bronz madalyası verildi.

Taha Akgül'ün üçüncü olduğu 125 kiloda altın madalyayı finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen ABD'li Gable Dan Stevenson kazandı. Petriashvili gümüş madalya alırken, bir diğer bronz madalyayı İranlı Amir Hossein Zare elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan