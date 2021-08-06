2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 400 metre yarışında Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo altın madalyaya uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 400 metre yarışında Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo altın madalyaya uzandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan kadınlar 400 metre yarışını 48.36'lık derecesiyle ilk sırada bitiren Shaunae Miller-Uibo, altın madalya elde eden isim oldu. 27 yaşındaki atlet, 400 metrede Rio 2016'nın ardından Tokyo'dan da altın madalyayla ayrıldı.

Dominik Cumhuriyeti'nden Marileidy Paulino 49.20'lik derecesiyle gümüş, ABD'den Allyson Felix ise 49.56'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay