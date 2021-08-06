2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde erkekler 5000 metre yarışında Ugandalı Joshua Cheptegei altın madalyaya ulaştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde erkekler 5000 metre yarışında Ugandalı Joshua Cheptegei altın madalyaya ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 5000 metre finalini 12.58.15 ile ilk sırada bitiren Joshua Cheptegei, altın madalya kazandı. Tokyo 2020'de 10000 metre yarışından gümüş madalyayla ayrılan Cheptegei, bu kez altın madalyayı boynuna taktı.

Yarışta 12.58.61 koşan Kanadalı Muhammed Ahmed gümüş, 12.59.05'lik derece elde eden ABD'li Paul Chelimo ise bronz madalya elde etti. Rio 2016'da gümüş madalya alan Chelimo, bu kez bronz ile yetinmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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