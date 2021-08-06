2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, "Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, "Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için." dedi.

Ali Sofuoğlu, Nippon Budokan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını kendisinin aldığını yeni öğrendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"100. madalyayı ben kazandığım için çok mutluyum. Taha (Akgül) abiden saniyeler sonra madalya kazandım. Bu konuda Taha abinin kaybettiği bir şey yok, kendisi olimpiyat şampiyonu sporcu. Madalya için de kendisini tebrik ediyorum. Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için. Keşke altın madalya alsaydım ama olsun. Mutluyum."

Yenilgiyi asla kabul etmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Ali, "Belki 2024 Paris'te olmayacak karate ama 2028 ve 2032'de tekrar karatenin yer alacağını düşünüyorum. Hayalim karatenin yer alacağı bir sonraki olimpiyatta yer alıp bu sefer altın madalya kazanmak. Olimpiyat üçüncüsü oldum çok mutluyum ama hedefim karatenin olan ilk olimpiyatta altın madalya almak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Caner Erkin Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:44:02. #1.16#

title