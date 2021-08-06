2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolunda bronz madalyanın sahibi Meksika oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolunda bronz madalyanın sahibi Meksika oldu.
Oyunların 14. gününde Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşmada Meksika, ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandı.
Londra 2012'de altın madalya alan Meksika, futbolda ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan