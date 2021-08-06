2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Evin Demirhan elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Evin Demirhan elendi.

???????Makuhari Messe'deki sabah seasında ABD'li Sarah Ann Hildebrant'a kadınlar 50 kilo son 16 turunda yenilen milli güreşçi, repesaj hakkı için rakibinin yarı final maçını bekledi.

ABD'li güreşçi akşam seansında yapılan yarı final maçında Çinli Yanan Sun'a mağlup oldu. Evin Demirhan, Hildebrant'ın final şansını yitirmesiyle oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
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