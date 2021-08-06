2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandıNippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
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