2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele eden milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, dereceye giremedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele eden milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, dereceye giremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.

Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 20 kilometre yürüyüş yarışını 53 atlet tamamlayabildi. Parkuru 1 saat 35 dakika 8 saniyede tamamlayan milli atlet Meryem Bekmez 22. sırada yer aldı. Ayşe Tekdal, 1.38.40'lık derecesiyle 39, Evin Demir ise 1.39.55'lik derecesiyle 41. sırada yer buldu.

İtalyan Antonella Palmisano'nun 1.29.12'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştığı yarışta, Kolombiyalı Sandra Lorena Arenas 1.29.37'lik derecesiyle gümüş, Çinli Hong Liu ise 1.29.57'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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