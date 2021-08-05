2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde yarın Türkiye'den 4 farklı branşta 10 sporcu ter dökecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde yarın Türkiye'den 4 farklı branşta 10 sporcu ter dökecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın karate, atletizm, güreş ve modern pentatlon branşlarında milli sporcular mücadele edecek.

Atletizmde kadınlar 20 kilometre yürüyüş kategorisinde Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, final yarışına çıkacak. Sapporo kentinde yapılacak yarış, TSİ 10.30'da başlayacak. Eda Tuğsuz da TSİ 14.50'de cirit atma finalinde madalya için mücadele edecek.

Güreşte serbest stil 125 kiloda son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçında karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 05.07'de başlayacak. Taha, rakibini yenmesi durumunda Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile TSİ 14.10'da bronz madalya karşılaşması yapacak.

Ayrıca kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, erkekler 97 kiloda Süleyman Karadeniz TSİ 05.30'da son 16 tur maçlarına başlayacak.

Karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu 1. tur, kumite 61 kiloda Merve Çoban grup maçlarında mücadele edecek. Ali'nin karşılaşmaları TSİ 04.24'te Merve'nin müsabakaları ise TSİ 06.20'de start alacak.

Modern pentatlonda ise İlke Özyüksel 4 farklı disiplinde müsabakalara çıkacak. İlke, TSİ 08.48'de yüzme, 09.45'te eskrim, 11.15'te binicilik, 13.30'da ise laser-run kategorilerinde mücadele verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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