2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadınlar heptatlonda Belçikalı Nafissatou Thiam altın madalyaya ulaştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadınlar heptatlonda Belçikalı Nafissatou Thiam altın madalyaya ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm finalleri devam ediyor.

Kadınlar heptatlonda sporcular, 100 metre engelli, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre, uzun atlama, cirit atma ve 800 metre yarışlarında altın madalya alabilmek için ter döktü.

Yapılan zorlu yarışların ardından 6791 puan alan Belçikalı Thiam, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün ilk basamağında yer aldı. 6689 puan elde eden Hollandalı Anouk Vetter'in gümüş madalya aldığı kategoride bronz madalya 6590 puanla aynı ülkeden Emma Oosterwegel'e gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
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