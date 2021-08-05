2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek basketbolunda Fransa finale yükselen ikinci takım oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek basketbolunda Fransa finale yükselen ikinci takım oldu.

Fransa, Saitama Super Arena'da oynanan yarı final karşılaşmasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısını 44-42 Slovenya önde bitirdi. Karşılaşmanın 3. periyodunu 71-65 önde bitiren Fransa karşılaşmayı da 90-89 kazandı.

Fransa'da Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando de Colo attığı 25 sayının yanı sıra 7 ribaunt ve 5 asistle galibiyette büyük rol oynadı.

Slovenya'da ise 16 sayı üreten 10 ribaunt alıp 18 de asist yapan Luka Doncic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Son olarak Sydney 2000'de final oynayan Fransa 21 yıl sonra adını finale yazdırma başarısı gösterdi.

Fransa final mücadelesinde Tokyo 2020'de grupta 83-76 mağlup ettiği ABD ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Slovenya ise aynı gün Avustralya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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