2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil güreş 86 kiloda San Marinolu sporcu Myles Nazem Amine, bronz madalya elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil güreş 86 kiloda San Marinolu sporcu Myles Nazem Amine, bronz madalya elde etti.
Makuhari Messe A Salonu'nda yapılan bronz madalya müsabakasında Hint rakibi Deepak Punia'yı yenen Amine, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden San Marino'ya üçüncü olimpiyat madalyasını getirdi.
Daha önceki olimpiyatlarda derece elde edemeyen San Marino, Tokyo 2020'de atıcılık branşında birer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan