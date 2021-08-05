2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde atletizmde erkekler 400 metre yarışını Bahamalar'dan Steven Gardiner kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde atletizmde erkekler 400 metre yarışını Bahamalar'dan Steven Gardiner kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 400 metre finalinde 43.85 koşan Gardiner, ilk sırada gelerek altın madalyaya uzanan isim oldu.

Kolombiya'dan Anthony Jose Zambrano, 44.08'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Bu kategoride Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş madalya kazanan Grenadalı Kirani James, 44.19'luk derecesiyle bu kez bronz ile yetindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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