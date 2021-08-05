2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadınlar sırıkla atlamada ABD'li Katie Nageotte altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadınlar sırıkla atlamada ABD'li Katie Nageotte altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Kadınlar sırıkla atlama finalinde ABD'li Katie Nageotte, 4.90 metre atlayarak altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anzhelika Sidorova 4.85 metrelik atlayışıyla gümüş, Büyük Britanyalı Holly Bradshaw ise aynı derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016 şampiyonu Yunan atlet Katerina Stefanidi, 4. sırada yer alarak Tokyo'dan eli boş ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
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