2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk kez yer alan karate branşında ilk altın madalyayı İspanya'dan Sandra Sanchez Jaime kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk kez yer alan karate branşında ilk altın madalyayı İspanya'dan Sandra Sanchez Jaime kazandı.

Kadınlar kata branşında Nippon Budokan'da gerçekleşen final müsabakasında İspanyol sporcuSandra Sanchez Jaime, ev sahibi Japonya'dan Kiyou Shimuzu'yla karşılaştı.

Sanchez, hakemlerden 28.06 puan alarak altın madalyaya ulaştı ve tarihe geçti. Shimuzu ise 27.88 puanla gümüş madalyada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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