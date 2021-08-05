2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
Nippon Budokan'da gerçekleşen bronz madalya mücadelesinde Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı.
Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara olimpiyat 5'incisi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki