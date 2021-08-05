2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadın futbolunda bronz madalyanın sahibi ABD oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadın futbolunda bronz madalyanın sahibi ABD oldu.
Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısın 3-1 önde tamamlayan ABD karşılaşmayı da 4-3 kazanarak bronz madalya elde etti.
Rio 2016'da 5. olan ABD Tokyo 2020'yi ise üçüncü tamamladı.
İsveç ile Kanada arasındaki final maçı ise yarın TSİ 05.00'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan