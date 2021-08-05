2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek hentbolunda Fransa finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek hentbolunda Fransa finale yükseldi.

Yoyogi National'da yapılan yarı final ilk maçında Fransa ile Mısır karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 beraberlikle tamamlanırken, Fransa ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 27-23 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Fransa finalde İspanya-Danimarka maçının galibiyle 7 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez yarı final başarısı gösteren Mısır ise söz konusu maçın mağlubuyla aynı gün bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan