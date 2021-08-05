2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 55 kiloda elenen Serap Özçelik Arapoğlu, "İlk maçta son 7 saniye kala yapmamam gereken bir hata yaptım ve rakibime yenildim. Daha sonra stres oldum. Öğrenmenin yaşı yokmuş." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 55 kiloda elenen Serap Özçelik Arapoğlu, "İlk maçta son 7 saniye kala yapmamam gereken bir hata yaptım ve rakibime yenildim. Daha sonra stres oldum. Öğrenmenin yaşı yokmuş." dedi.

Nippon Budokan'da gerçekleşen grup müsabakalarından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serap, gözyaşlarına hakim olamadı.

Madalya ümidiyle Tokyo'ya geldiğini ve büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Serap, şunları kaydetti:

"Tutuk başladım ve tutuk devam ettim. Neden böyle oldu, bilmiyorum. Fiziksel olarak antrenmanlarım tamamdı. İlk maçta son 7 saniye kala yapmamam gereken bir hata yaptım ve rakibime yenildim. Daha sonra stres oldum. Öğrenmenin yaşı yokmuş. Hocam da çok şaşırdı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Üzerime gelen rakiplerden daha kolay puan alıyorum aslında. Açıklarını değerlendirebilirdim. Belki garanti oynamak istediğim için o hatayı yaptım ama olmadı. Aslında rakiplerim de çok iyi değildi. Üzerimde baskı varmış. Ne kadar düşünmesem de vücut izin vermedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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