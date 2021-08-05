2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Stevenson'a mağlup olan Taha Akgül, rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Stevenson'a mağlup olan Taha Akgül, rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.

Makuhari Messe'de güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda mindere çıkan ve ABD'li Stevenson'a çeyrek finalde mağlup olan milli güreşçi Taha, ABD'li rakibinin finale yükselmesiyle bu şansı yakaladı.

Taha Akgül yarın repesaj maçını kazandığı takdirde bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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