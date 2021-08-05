2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan 3 milli sporcu da dereceye giremedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan 3 milli sporcu da dereceye giremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde 20 kilometre yürüyüş yarışı, Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirildi.

Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı. Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.

Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı 1.21.14'lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:42:13. #1.16#

title