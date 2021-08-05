2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Çin'in olimpiyatlardaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya aldı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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