2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek voleybolunda ilk finalist Rusya Olimpiyat Komitesi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek voleybolunda ilk finalist Rusya Olimpiyat Komitesi oldu.

Rusya Olimpiyat Komitesi, Ariake Arena'da son olimpiyat şampiyonu Brezilya'yla karşılaştı.

Rusya Olimpiyat Komitesi, rakibini 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Brezilya, 2000 Sydney'den sonra ilk kez finale yükselemedi. Son 4 olimpiyatta final oynayan Brezilya, 21 yıl sonra altın madalya mücadelesi veremeyecek.

Rusya Olimpiyat Komitesi'nin finaldeki rakibi Fransa-Arjantin maçının galibi olacak. Final maçı, 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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