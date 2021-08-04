2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 12. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 12. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 12. günün ardından 32 altın, 22 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 70 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 25 altın, 31 gümüş ve 23 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 21 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 46'ncılıktan 50. basamağa geriledi.

Tokyo 2020'de 12. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle: