2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 800 metre finalinde 1.45.06 koşan Korir, altın madalyaya uzandı. Vatandaşı Ferguson Cheruiyot Rotich 1.45.23'lük derecesiyle gümüş madalya alırken, Polonyalı Patryk Dobek 1.45.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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