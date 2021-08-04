2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3000 metre su engelli yarışında Ugandalı atlet Peruth Chemutai altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3000 metre su engelli yarışında Ugandalı atlet Peruth Chemutai altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 3000 metre su engelli finalinde Ugandalı Chemutai, 9.01.45'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Yarışı 9.04.79'luk derecesiyle ikinci bitiren ABD'li Courtney Frerichs, gümüş madalyayı boynuna takarken, Kenyalı Hyvin Kiyeng, 9.05.39'luk derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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