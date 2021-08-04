2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde kadın basketbolunda Japonya yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde kadın basketbolunda Japonya yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.
Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile Belçika çekişmeli maçta karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 42-41 geride tamamlayan Japonya, karşılaşmayı 86-85 kazanmasını bildi. Japonya, ABD ve Sırbistan'ın ardından adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan