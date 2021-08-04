2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli, "Bekle bizi Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli, "Bekle bizi Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle bir gücü var, hiç merak etmesinler." dedi.

Busenaz, Kokugikan Arena'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 yendiği maçtan sonra AA'ya açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Busenaz, "Türk kadınının gücünü gösterdim. Örnek bir kardeş, abla olduğum için mutluyum. Ben altın için buraya geldim. Altın madalyayı alacağım. Arkamda benim büyük bir ekibim var. Hepsinden Allah razı olsun. Bakanımız da bize destek veriyor. Kulübüm Trabzonspor'un da büyük desteğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yangın felaketine çok üzüldüğünü dile getiren Busenaz, şöyle konuştu:

"Bekle bizi Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle bir gücü var, hiç merak etmesinler. Biz maçlara geldiğimizde hep ülkemizde kötü olaylar oluyor. Dünya Şampiyonası'nda da askerimize selam göndermiştik. Burada altın madalya alıp yangınla mücadele eden ülkemizin içine küçük bir su serpmek istiyoruz. Tüm Türk halkının dualarını bekliyoruz."

Türk kadınının gücünü ringde gösterdiğini vurgulayan başarılı boksör, "İlk başladığımda 'Boks erkek sporu' diye tepki aldım. Babam da böyle karşı çıkıyordu. Türk kadını her şeyi yapar, işte kanıtı. Gerçekten aslında içimde o kadar çok şey var ki. İnanılmaz mutluyum. Altın madalyayı aldıktan sonra karşınıza sevinçten ağlayarak çıkmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki