Buse Naz Çakıroğlu finalde
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Buse Naz Çakıroğlu finalde

Buse Naz Çakıroğlu finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Buse Naz rabinini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08: 15'te karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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