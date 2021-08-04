Buse Naz Çakıroğlu finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Buse Naz rabinini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08: 15'te karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı