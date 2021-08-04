2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren kaykay branşında kadınlar park disiplininde ilk şampiyon Japonya'dan Sakura Yosozumi oldu.

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren kaykay branşında kadınlar park disiplininde ilk şampiyon Japonya'dan Sakura Yosozumi oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar park disiplininde ilk madalyalar sahibini buldu.

Ariake Spor Parkı Kaykay Pisti'ndeki gerçekleştirilen park disiplini finalinde ilk 2 sırayı ev sahibi Japonya'dan sporcular aldı.

Finalde 60.09 puan toplayan 19 yaşındaki Yosozumi, altın madalyaya ulaşarak bu dalda olimpiyat tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. 59.04 puanla 12 yaşındaki Kokona Hiraki ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Büyük Britanya'dan Sky Brown ise 56.47 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu. 13 yaşındaki Brown, Büyük Britanya tarihinde olimpiyat madalyası alan en genç sporcu olarak tarihe geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay