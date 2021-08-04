2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: AriakeHakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz,...

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13

Süre: 2 saat 17 dakika (24, 27, 38, 28, 20)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

Maça çok iyi başlayan "Filenin Sultanları", iyi servis attığı karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, savunmada da iyi manşet aldı. Etkili hücumlara blok sayıları da eklenince Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

Milli takımın kötü manşet aldığı ikinci sette Güney Kore, iyi servis atarak 17-7'lik üstünlük kurdu. İkinci seti Güney Kore, 25-17 kazandı ve setlere 1-1'lik dengeyi getirdi.

Üçüncü sete de Türkiye, çok kötü manşet alarak başladı ve Güney Kore, 5-1'lik üstünlükle Guidetti'ye molayı aldırdı. Blok sayılarıyla seti 15-15'te dengeyi getiren ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem Dündar'ın iyi oyunuyla üstünlüğü de ele aldı ve 17-16 öne geçti. Setin sonunda 23-21 geriye düşen Filenin Sultanları, 24-24'te oyuna tekrar dengeyi getirdi. 25-24'te set sayısını değerlendiremeyen milli takım, seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Dördüncü sete Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu.Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2.

Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek beşinci ve son sette Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3'lük avantaj yakaladı. Hücumda topları öldürmekte zorlanan milli takım, saha değişimine 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Bu sonuçla Güney Kore yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Maç sonu milli sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
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