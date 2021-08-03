2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde 4 branşta 12 milli sporcu sahne alırken, Ferhat Arıcan cimnastikte aldığı madalyayla tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde 4 branşta 12 milli sporcu sahne alırken, Ferhat Arıcan cimnastikte aldığı madalyayla tarihe geçti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün atletizm, boks, cimnastik ve yelkende Türk sporcular mücadele etti.

Artistik cimnastikte milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.633 puan aldı ve 3. olarak bronz madalya elde etti. Ferhat'ın bu başarısı Türk cimnastik tarihinin de olimpiyatlardaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Milli atletlerden Necati Er üç adım atlamada finale kaldı. Necati, 17.13 metrelik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini ulaştı ve adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 1948 Londra'da üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu.

Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini yaparak finaldeki 12 atletin arasına ismini yazdırdı.

Erkekler 200 metrede ise sabah seansında elemeleri geçen Ramil Guliyev, yarı finalde istediği dereceyi elde edemedi ve elendi.

Yasmani Copello Escobar ise erkekler 400 metre engellide final koştu. Milli atlet 47.81'lik derecesiyle olimpiyat 6'ıncısı oldu.

Ersu Şaşma ise sırıkla atlama finalinde yarıştı ve 10. sırada kaldı.

Boksta 60 kiloda Esra Yıldız, Fin Mira Potkonen'e çeyrek finalde elendi.

Yelkende ise finn sınıfında Alican Kaynar, madalya yarışına çıktı ve olimpiyatı 8. sırada tamamladı. 470 sınıfında erkeklerde Ateş-Deniz Çınar kardeşler genel sıralamada 9. olarak yarın yapılacak madalya müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda 470 sınıfında ise Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile 17. olarak olimpiyat oyunlarındaki yarışlarını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:42:39. #1.16#

title