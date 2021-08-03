2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 800 metrede altın madalyanın sahibi ABD'li sporcu Athing mu oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 800 metrede altın madalyanın sahibi ABD'li sporcu Athing mu oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.
Mu, 1.55.21'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Gümüş madalyayı 1.55.88'lik zamanıyla Büyük Britanya'dan Keely Hodgkinson kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Raevyn Rogers 1.56.81'lik derecesiyle elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki