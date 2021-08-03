2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Brezilya, ilk finalist oldu.

Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya-İspanya maçının galibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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