2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda Arjantin, İtalya'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda Arjantin, İtalya'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Arjantin ile İtalya karşılaştı.
Çekişmeli geçen maçta rakibini, 3-2 yenen Arjantin, yarı finalist oldu.
Arjantin'in rakibi Polonya-Fransa maçının galibi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki