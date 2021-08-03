2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde 3. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde ABD'li cimnastikçi Simone Biles denge aletinde 3. oldu.

Tokyo 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki sporcu, bugün gerçekleştirilen denge aletinde ise mücadele etti.

Denge aletinde 14.000 puan toplayan Biles, 14.233 puan alan Çinli Xijing Tang'ın gerisinde kaldı. Son olarak mücadelesini yapan bir başka Çinli cimnastikçi Chenchen Guan'ın 14.633 puanla ilk sıraya yerleşmesiyle ABD'li sporcu üçüncü sıraya geriledi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Chenchen Guan altın, vatandaşı Xijing Tang ise gümüş madalya kazandı.

Biles 31. madalyasını aldı

Olimpiyatlarda en çok konuşulan sporculardan biri olan Biles, denge aletindeki bronz madalyasıyla dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında kariyerindeki 31. madalyayı elde etti.

Dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunan Biles, dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumunda bulunuyor. Biles, olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla bu sayıyı 31'e çıkardı.

Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Tokyo 2020'de istediği gibi mücadele edemeyen Biles'ın gelecekteki kararı da merakla bekleniyor. Biles, devam etme kararı aldığı takdirde dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında alacağı 3 madalyayla Belaruslu cimnastikçi Vitaly Scherbo (33) ve Rus Larisa Latynina'yı (32) geçerek tüm zamanların en çok madalya kazanan cimnastikçisi olma fırsatını yakalayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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