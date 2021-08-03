2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.
Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki