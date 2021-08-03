2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunun ilk çeyrek final müsabakasında Slovenya, Almanya'yı 94-70 yenerek yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunun ilk çeyrek final müsabakasında Slovenya, Almanya'yı 94-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

İkinci yarı da farkı açan Slovenler, üçüncü periyodu 66-54, maçı da 94-70 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Son Avrupa şampiyonu Slovenya, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Slovenya'nın NBA oyuncuları Zoran Dragic ile Luka Doncic, ülkelerini yarı finale taşıyan isimler oldu. Dragic, 27 sayı, 4 asist, 6 ribaunt, Doncic ise 20 sayı, 11 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

Almanya'da Maodo Lo 11, Niels Giffey 10 sayı üreterek çift hanelere ulaştı. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Danilo Barthel ise müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.

Slovenya yarı finalde, bugün oynanacak İtalya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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