2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda ilk yarı finalist Rusya Olimpiyat Komitesi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda ilk yarı finalist Rusya Olimpiyat Komitesi oldu.
Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Rusya Olimpiyat Komitesi, Kanada'yla karşılaştı.
Rakibini 1 saat 39 dakika süren maçta 25-21, 30-28 ve 25-22 setlerle 3-0 yenen Rusya Olimpiyat Komitesi, adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki