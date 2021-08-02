2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yarın 4 branşta 12 milli sporcu ter dökecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yarın 4 branşta 12 milli sporcu ter dökecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın atletizm, boks, cimnastik ve yelkende Türk sporcular mücadele edecek.

Milli atletlerden Necati Er üç adım atlama, Eda Tuğsuz cirit atma, Ramil Guliyev ise 200 metre elemelerini geçmek için sahaya çıkacak. Necati'nin atlamaları TSİ 03.00'te, Eda'nın müsabakaları TSİ 04.50'de Ramil'in yarışı ise TSİ 05.05'te başlayacak.

Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide final koşacak. Milli atletin yarışı, TSİ 12.20'de start alacak.

Ersu Şaşma da TSİ 13.20'de sırıkla atlama finalinde mücadele edecek.

Boksta 60 kiloda Esra Yıldız, Finlandiyalı Mira Potkonen ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Esra, TSİ 11.15'te başlayacak maçı kazanması durumunda madalyayı garantileyecek.

Artistik cimnastikte milli sporcu Ferhat Arıcan'ın da yarışacağı paralel bar final müsabakası, TSi 11.00'de başlayacak.

Yelkende ise finn sınıfında Alican Kaynar, madalya yarışında mücadele edecek. Ayrıca 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin ertelenen yarışları da yapılacak.

Alican'ın yarışı TSİ 08.30'da, Beste ve Okyanus'un yarışı TSİ 06.05'te, Çınar kardeşlerin yarışı da TSİ 06.15'te start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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