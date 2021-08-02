2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu.
Saitama Arena'da bugün B Grubu'nda Japonya, Nijerya'yı 102-83 yenerken, ABD ise Fransa'yı 93-82 mağlup etti.
C Grubu'nda Çin, Belçika'yı 74-62, Avustralya ise Porto Riko'yu 96-69 yendi.
Kadın basketbolunda tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Avustralya-ABD
Çin-Sırbistan
Japonya-Belçika
İspanya-Fransa
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki