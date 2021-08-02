2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadınlar disk atmada altın madalyanın sahibi ABD'li sporcu Valarie Allman oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadınlar disk atmada altın madalyanın sahibi ABD'li sporcu Valarie Allman oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde sporcular sağanak nedeniyle zorluk yaşadı. Bu yüzden yaklaşık 1 saat ara verilen finalde Allman, 68.98 metrelik atışıyla altın madalyayı kazandı.
Gümüş madalyayı Alman sporcu Kristin Pudenz 66.86 metreyle, bronz madalyayı ise Kübalı Yaime Perez 65.72 metrelik atışıyla elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki