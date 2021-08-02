2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3000 metre engelli yarışında altın madalyayı Faslı atlet Soufiane El Bakkali elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3000 metre engelli yarışında altın madalyayı Faslı atlet Soufiane El Bakkali elde etti.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen yarışı Faslı atlet, 8.08.90'lık derecesiyle birinci bitirdi ve altın madalyaya uzandı.
Yarışı 8.10.38'lik derecesiyle ikinci bitiren Etiyopyalı Lamecha Girma gümüş madalya, 8.11.45'lik zamanıyla üçüncü olan Kenyalı Benjamin Kigen ise bronz madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki