2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde şiddetli sağanak atletizm ve yelken branşını etkiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde şiddetli sağanak atletizm ve yelken branşını etkiledi.

Olimpiyat Stadı'nda akşam seansında sporcular sağanak nedeniyle oldukça zorlandı.

Kadınlar çekiç atma finalinde yağmurdan ıslanan zeminden dolayı sporcular atışlarını yaparken sık sık kaydı. Bunun üzerine yarış durduruldu. Kadınlar sırıkla atlama elemelerine de sporcuların sağlığı için yağıştan ötürü ara verildi.

Atletizm pistindeki sporculara şemsiyeler verildi. Bazı sporcular da kapalı alana girerek yağışın hafiflemesini bekledi.

Çekiç atma ve sırıkla atlama alanlarının üstü brandalarla kapatıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sabah yapılması gereken yelken yarışları da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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